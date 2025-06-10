Мединский заявил, что семьи руководства Украины хорошо себя чувствуют за границей

По его словам, они имеют британские паспорта и очень хорошо себя чувствуют.

Политик указал, что для того, чтобы оставаться у власти вечно, руководству Украины нужны постоянный враг и война.

Также Мединский отметил, что Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

