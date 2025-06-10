Мединский заявил, что семьи руководства Украины хорошо себя чувствуют за границей
10 июня 202502:32
Семьи украинских руководителей живут за границей, сообщает RT со ссылкой на заявление помощника президента России Владимира Мединского.
По его словам, они имеют британские паспорта и очень хорошо себя чувствуют.
Политик указал, что для того, чтобы оставаться у власти вечно, руководству Украины нужны постоянный враг и война.
Также Мединский отметил, что Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru