Мединский заявил, что семьи руководства Украины хорошо себя чувствуют за границей

Семьи украинских руководителей живут за границей, сообщает RT со ссылкой на заявление помощника президента России Владимира Мединского.

Мединский предупредил о риске ядерной войны при заморозке конфликта на Украине

По его словам, они имеют британские паспорта и очень хорошо себя чувствуют.

Политик указал, что для того, чтобы оставаться у власти вечно, руководству Украины нужны постоянный враг и война.

Также Мединский отметил, что Киев не принимает тела солдат, так как трудно признать потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаВладимир Мединский

Горячие новости

Все новости

партнеры