Полицейский расстрелял двух коллег, подозревавших его во взятке

В столице задержан сотрудник патрульно-постовой службы, открывший огонь по полицейским при попытке задержать его по подозрению во взятке, сообщают «Известия».

Отмечается, что инцидент произошёл около станции метро «Рязанский проспект». По данным РЕН ТВ, задерживаемый открыл огонь и выстрелил в двоих полицейских. На официальном сайте МВД по Москве не раскрываются личности фигурантов происшествия, однако указано, что один из правоохранителей был убит, второй — тяжело ранен.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве в ходе задержания сотрудника ППСП последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Добавим, по данным СМИ, стрельба была открыта сотрудником ППС во время задержания по подозрению во взятке в тысячу рублей. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.

