Хирург назвала самые популярные пластические операции
Пластический хирург Виктория Блинова заявила, что ринопластика и подтяжка лица входят в ТОП-5 самых популярных пластических операций, сообщает NEWS.ru.
По её словам, ринопластика не только позволяет исправить несимпатичную пациенту форму носа - благодаря выпрямлению перегородки человеку будет легче дышать.
Подтяжка лица поможет пациентам в возрасте 27–65 лет освежить лицо, а отопластику можно делать даже детям шести-семи лет - она, например, устранит лопоухости.
Эксперт добавила, что блефаропластика предназначена для устранения возрастных изменений, а также избавления кругов под глазами и нависшего века в молодом возрасте, липофилинг же позволит трансплантировать жировую ткани на тот участок тела, где её недостаточно.
«Цель процедуры — улучшение выразительности лица, омоложение, увеличение объема одних частей тела и уменьшение других», — пояснила Блинова.
Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко заявила, что при гриппе возможна временная потеря голоса, сообщает RT.
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