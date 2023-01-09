Хирург назвала самые популярные пластические операции

По её словам, ринопластика не только позволяет исправить несимпатичную пациенту форму носа - благодаря выпрямлению перегородки человеку будет легче дышать.

Подтяжка лица поможет пациентам в возрасте 27–65 лет освежить лицо, а отопластику можно делать даже детям шести-семи лет - она, например, устранит лопоухости.

Эксперт добавила, что блефаропластика предназначена для устранения возрастных изменений, а также избавления кругов под глазами и нависшего века в молодом возрасте, липофилинг же позволит трансплантировать жировую ткани на тот участок тела, где её недостаточно.

«Цель процедуры — улучшение выразительности лица, омоложение, увеличение объема одних частей тела и уменьшение других», — пояснила Блинова.

Ранее врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко заявила, что при гриппе возможна временная потеря голоса, сообщает RT.