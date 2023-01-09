Врач назвал самый вредный тип наушников

Он пояснил, что подобные гаджеты создают вакуум в слуховом проходе, из-за его нагрузка на барабанную перепонку и слуховой нерв повышается. При постоянном использовании «затычек» слуховой аппарат изнашивается и это приводит к снижению остроты слуха.

Специалист отметил, что самые безопасные наушники - полноразмерные, однако и при их использовании нужна осторожность.

«В среднем в день можно использовать наушники от трёх до пяти часов, но не на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%», — пояснил Мусаев.

Эксперт также указал, что в случае каких либо проблем со слухом следует как можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение.

Ранее главный врач центров охраны зрения детей и подростков «Ясный взор», академик АМТН, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян заявил, что со школьного возраста нужно посещать окулиста ежегодно, чтобы вовремя остановить падение зрения, сообщает RT.