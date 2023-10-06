Хирург Хайдаров признался, что скандал с певицей Славой «переполошил» его клиентов

Пластический хирург Тимур Хайдаров не скрывает, что проводит сложные операции за 25-40 минут, заявила президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель в пресс-центре НСН.



В СМИ гремит скандал вокруг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская обвинили его в некачественной пластике, к артистам присоединились и другие жертвы. Теперь шоубиз разделился на два лагеря — за и против. Так, за «звездного хирурга» вступился Филипп Киркоров. СМИ сообщают, что одной из жертв Хайдарова вернули 1,6 млн рублей за неудачную пластику.

По данным СМИ, Хайдаров еще в 2015 году был допущен к осуществлению профессиональной деятельности на территории РФ по специальности «Хирургия» и имеет сертификат по специальности «Пластическая хирургия», передает «Радиоточка НСН».

