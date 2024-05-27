Хирург Березовский: купание в реках чревато заражением гепатитом A

«В водоеме, где вы решили купаться, особенно если он «случайный», могут присутствовать самые разные болезнетворные микроорганизмы, в том числе вызывающие холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, микозы (грибковые инфекции), вирусный гепатит А», — сказал врач в беседе с NEWS.ru.

По его словам, река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря солей, минералов и йода в своем составе. Однако, предупредил врач, даже купаясь в море, можно заразиться энтеровирусной инфекцией.

Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений.

