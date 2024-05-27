Хирург Березовский: купание в реках чревато заражением гепатитом A
В застойной воде может быть множество потенциально опасных микроорганизмов, способных вызывать развитие гепатита А, заявил профессор кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения хирург Дмитрий Березовский.
«В водоеме, где вы решили купаться, особенно если он «случайный», могут присутствовать самые разные болезнетворные микроорганизмы, в том числе вызывающие холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, микозы (грибковые инфекции), вирусный гепатит А», — сказал врач в беседе с NEWS.ru.
По его словам, река безопаснее пруда, а морская вода безопаснее пресной благодаря солей, минералов и йода в своем составе. Однако, предупредил врач, даже купаясь в море, можно заразиться энтеровирусной инфекцией.
Ранее государственный инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по городу Москва Александр Кажуров в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что водоемы, в которых нельзя купаться, могут быть крайне опасны из-за непроверенного дна и подводных течений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru