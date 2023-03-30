Хинштейн заявил о беспределе в расследовании изнасилования ребенка в Туве

Хинштейн оценил происходящее как беспредел. По его словам, мать пострадавшего до марта не видела документов о назначенных в январе экспертизах.

Депутат отметил, что женщина плохо владеет русским языком, но протоколы допросов на тувинский язык для нее не перевели. Так было получено согласие на назначение лечения, которое оказалось фикцией, заявил Хинштейн.

В Подмосковье насильника и убийцу пятилетнего ребенка приговорили к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних в 2015 и 2017 годах, пишет НСН.

