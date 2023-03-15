Подмосковного педофила-убийцу отправили в колонию на 24 года

В суде подтвердилось, что серпухович Александр Семин летом 2018 года обманом увел с детской площадки пятилетнюю девочку в свою квартиру, где изнасиловал и задушил ребенка. После этого преступник уложил тело девочки в спортивную сумку и выбросил в безлюдном месте.

В ходе следствия было установлено, что Семин совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних в 2015 и 2017 годах.

Во время расследования преступления обвиняемый впал в реактивное состояние, из-за чего его направили в психиатрический стационар. После того, как Семин пришел в себя, специалисты признали его вменяемым.

Ранее Советский районный суд Владивостока признал приморского депутата от КПРФ Артёма Самсонова виновным по делу о растлении ребёнка. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и лишил его права в течение 10 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, с ограничением свободы на срок один год.

