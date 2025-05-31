Хинштейн заявил, что найдены более тысячи курян после вторжения ВСУ
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 1290 жителей курского приграничья, утративших связь с родственниками из-за вторжения ВСУ, были найдены.
По его словам, судьба 576 жителей Курской области после вторжения ВСУ на сегодняшний день неизвестна.
Хинштейн добавил, что также было установлено примерное местонахождение еще 421 жителя курского приграничья, числившегося в реестре утративших связь с родственниками.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что не менее 13 мирных жителей Курской области, которых удерживают на территории Украины, содержатся как военнопленные, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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