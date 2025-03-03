Хинштейн: Вернувшиеся из Украины жители Курской области получат всё необходимое

Жители Курской области, которые вернулись в Россию с украинской территории, будут обеспечены всем необходимым. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Москалькова заявила о работе с Украиной по гумкоридору в Курской области

По его словам, это одежда, техника, средства гигиены. Также будет организовано быстрое оформление всех документов.

«Мобильные телефоны начали выдавать уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными», - написал Хинштейн.

Он добавил, что работа по возвращению на родину жителей региона «будет продолжаться безостановочно».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что с украинской территории в Россию вернулись 33 жителя Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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