Хинштейн: Вернувшиеся из Украины жители Курской области получат всё необходимое

По его словам, это одежда, техника, средства гигиены. Также будет организовано быстрое оформление всех документов.

«Мобильные телефоны начали выдавать уже сейчас, чтобы люди могли связаться с родными», - написал Хинштейн.

Он добавил, что работа по возвращению на родину жителей региона «будет продолжаться безостановочно».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что с украинской территории в Россию вернулись 33 жителя Курской области, сообщает RT.

