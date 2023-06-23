Хинштейн: Законопроект о дипфейках будет разработан в осеннюю сессию

По его словам, такое решение поможет в борьбе с мошенничеством, так как на сегодняшний день нейросеть уже может заменять лица на фотографиях и видео. Хинштейн подчеркнул, что технология дипфейк способна воровать деньги с банковских счетов и красть личные аккаунт пользователей.

Депутат также заявил, что дипфейки могут стать оружие в информационной войне, что в настоящее время является очень важным фактором.

Ранее вице-президент ВТБ Никита Чугунов в беседе с «Известиями» заявлял, что телефонные мошенники применяют новую схему кражи денег, уговаривая россиян перевести средства на фальшивый безопасный счет с помощью звонков родственникам.

