«Воюют без оружия»: Генерал Соболев назвал военкоров и артистов полноценными участниками СВО
Человек, который находится в зоне боевого столкновения, должен получить все возможные права и преференции, заявил НСН генерал Виктор Соболев.
Причастные к смерти журналистов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине должны нести двойную ответственность, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.
После гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, находящихся в зоне СВО, с военными, пишут «Известия». По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Альшевских, журналисты, находящиеся в зоне боевых действий, должны получать такие же льготы и выплаты, как и солдаты. Соболев поддержал соответствующую инициативу, назвав военкоров и артистов, выступающих на фронте, участниками спецоперации.
«Инициатива верная. Те, кто причастен к смерти журналиста, должны нести двойную ответственность. Человек, который находится в зоне боевого столкновения, должен получить все возможные права и преференции. Это не станет дополнительной нагрузкой на экономику, потому что в зоне спецоперации находится незначительное количество журналистов. Оружие в руки брать необязательно, достаточно того, что люди находятся там и способствуют освещению происходящего, продвижению достоверной информации. Они так же воюют! А артист, выступающий в зоне спецоперации? Они приезжают к бойцам, чтобы поднять их военный дух! Они тоже участники! Такой статус никак не отразится на определении целей противником, потому что те действуют вне всяких норм и правил», - сказал собеседник НСН.
Военкор Еремин погиб 19 апреля. По данным Следственного комитета России, журналист снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар. Военкор погиб на месте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи нового альбома Тейлор Свифт достигли 1,6 млн копий за день
- Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Саратове
- Два самолета Utair едва не столкнулись на посадочной полосе во «Внуково»
- Музыка мегаполисов: Леонид и Николай Винцкевичи выступят в «Джазе на воде»
- Объявлена дата старта нового сезона Российской премьер-лиги
- Путин подписал закон о реестре адвокатов
- В музее Дали телефон-лобстер научили отвечать на вопросы голосом художника
- Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве из-за спора о парковке Аббасова
- СМИ: «АСТ» прекратило продажи романа Сорокина «Наследие»
- Продюсер Ашуров предложил Мизулиной записать рэп, чтобы дать пример артистам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru