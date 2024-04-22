«Воюют без оружия»: Генерал Соболев назвал военкоров и артистов полноценными участниками СВО

После гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, находящихся в зоне СВО, с военными, пишут «Известия». По словам члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрея Альшевских, журналисты, находящиеся в зоне боевых действий, должны получать такие же льготы и выплаты, как и солдаты. Соболев поддержал соответствующую инициативу, назвав военкоров и артистов, выступающих на фронте, участниками спецоперации.



«Инициатива верная. Те, кто причастен к смерти журналиста, должны нести двойную ответственность. Человек, который находится в зоне боевого столкновения, должен получить все возможные права и преференции. Это не станет дополнительной нагрузкой на экономику, потому что в зоне спецоперации находится незначительное количество журналистов. Оружие в руки брать необязательно, достаточно того, что люди находятся там и способствуют освещению происходящего, продвижению достоверной информации. Они так же воюют! А артист, выступающий в зоне спецоперации? Они приезжают к бойцам, чтобы поднять их военный дух! Они тоже участники! Такой статус никак не отразится на определении целей противником, потому что те действуют вне всяких норм и правил», - сказал собеседник НСН.

Военкор Еремин погиб 19 апреля. По данным Следственного комитета России, журналист снимал репортаж на запорожском направлении, когда беспилотник ВСУ нанес «прицельный и целенаправленный» удар. Военкор погиб на месте.

