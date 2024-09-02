Хинштейн: в Приморье банда довела до суицида участника СВО
В Приморском крае этническая банда занимается тем, что забирает выплаты у участников специальной военной операции, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, в соцсетях появились сообщения, что лишившийся руки ветеран спецоперации не смог найти управу на преступников. После ранения он начал получать специальные выплаты, что заинтересовало бандитов. Потерпевший заявил, что все попытки найти защиту в местных органах МВД и Следственного комитета оказались безуспешны.
Боец предпринял попытку суицида. Он записал прощальное видео, в котором описал ситуацию. После этого на ситуацию обратил внимание руководитель СК России Александр Бастрыкин.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ульяновске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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