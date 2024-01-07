Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения участника СВО в Ульяновске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении гражданина, избившего участника спецоперации. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
По данным СК, конфликт произошел после замечания, которое военный сделал паре. Агрессивно настроенный мужчина пытался задушить участника спецоперации.
Отмечается, что нападавший продолжает угрожать участнику СВО и членам его семьи.
В ноябре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения тремя иностранцами участника спецоперации. Инцидент произошел в Смоленской области, передает «Радиоточка НСН».
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