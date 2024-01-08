Хинштейн: В МЧС началась проверка пожелавшего онкологии сотруднику генерала
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил о назначении проверки в отношении начальника главка МЧС по Волгоградской области Николая Любавина.
В местных СМИ была опубликована видеозапись селекторного совещания, в ходе которого Любавин пожелал, чтобы у сотрудника, написавшего на него жалобу в прокуратуру, «руки отсохли», а семья «заболела онкологией».
«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица... Тем более, что всё это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», - написал Хинштейн.
Депутат добавил, что вопрос ответственности генерал-майора будет решён по итогам проверки.
Ранее Хинштейн заявил, что в Росгвардии был отменён приказ, запрещавший бойцам самостоятельно усовершенствовать оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru