Хинштейн: В МЧС началась проверка пожелавшего онкологии сотруднику генерала

В местных СМИ была опубликована видеозапись селекторного совещания, в ходе которого Любавин пожелал, чтобы у сотрудника, написавшего на него жалобу в прокуратуру, «руки отсохли», а семья «заболела онкологией».

«Совершенно недопустимо для высшего офицера и должностного лица... Тем более, что всё это было сказано не в частной беседе, а публично, на видеоселекторном совещании», - написал Хинштейн.

Депутат добавил, что вопрос ответственности генерал-майора будет решён по итогам проверки.

Ранее Хинштейн заявил, что в Росгвардии был отменён приказ, запрещавший бойцам самостоятельно усовершенствовать оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

