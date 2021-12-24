Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России

Штраф, назначенный Google в России, не помешает работе компании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его мнению, он наоборот окажет профилактический эффект для других IT-гигантов.

При этом депутат подчеркнул, что российское законодательство предусматривает, в том числе и «методы принуждения», к которым относятся полная блокировка деятельности компании на территории России и замедление трафика.