Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России

Штраф, назначенный Google в России, не помешает работе компании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По его мнению, он наоборот окажет профилактический эффект для других IT-гигантов.

При этом депутат подчеркнул, что российское законодательство предусматривает, в том числе и «методы принуждения», к которым относятся полная блокировка деятельности компании на территории России и замедление трафика.

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Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал Google за систематическое неудаление запрещенной информации на сумму более 7,2 миллиардов рублей.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Google из-за очередных штрафов, скорее всего, не уйдет из России полностью, а просто запретит размещение рекламы и использование сервисов россиянами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафGoogleРоссияГосдумаАлександр Хинштейн
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