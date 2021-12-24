Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России
Штраф, назначенный Google в России, не помешает работе компании. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
По его мнению, он наоборот окажет профилактический эффект для других IT-гигантов.
При этом депутат подчеркнул, что российское законодательство предусматривает, в том числе и «методы принуждения», к которым относятся полная блокировка деятельности компании на территории России и замедление трафика.
Ранее Мировой суд в Москве оштрафовал Google за систематическое неудаление запрещенной информации на сумму более 7,2 миллиардов рублей.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Google из-за очередных штрафов, скорее всего, не уйдет из России полностью, а просто запретит размещение рекламы и использование сервисов россиянами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- Историк заявил, что в недоверии к России виноват Горбачев
- Мясников рассказал о запрещенном при простуде напитке
- РПЦ и Венгрия будут помогать преследуемым африканским христианам
- СМИ: мэр Елабуги назвал непривитых ветеранов врагами
- Хинштейн: Штраф не помешает работе Google в России
- Иск на 10 млн рублей к Деду Морозу, которого обещал защищать Путин, зарегистрирован судом
- СМИ: суд в Киеве разрешил задержать Порошенко
- Мультфильм «Вовка в тридевятом царстве» покажут онлайн в канун Нового года
- Facebook заплатил 26 миллионов рублей из общей суммы штрафов
- Эксперт развеял популярный миф о поиске работы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru