«Ужасный конец»: Экс-советник президента назвал последствия ухода Google из России

«У нее большая практика отношений с судами. В России ее один раз оштрафовали на 450 миллионов рублей. Она заплатила. Судебные штрафы могут быть оспорены. И в связи с разными обстоятельствами – снижены, потому что они не обоснованы. То есть Google по своей привычке будет долго судиться. Это может занять от трех до пяти лет. Но у нас последние несколько лет только предупреждают, присуждая незначительные штрафы, которые для такой компании, как Google, спокойно воспринимаются. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», - подчеркнул он.

При этом экс-советник президента подчеркнул, что если Google все-таки уйдет из России, «то будет очень нехорошо».

«Огромный пласт разработок программного обеспечения предприятий, crm-проектов, разнообразных прожектов, построенных на Google-таблицах, сервисах Google – это большая экосистема. Google в чистом виде не уйдет из России. Скорее всего, он просто перестанет официально работать с российскими игроками и компаниями», - объяснил он.