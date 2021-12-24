«Ужасный конец»: Экс-советник президента назвал последствия ухода Google из России

Герман Клименко считает, что Google будет долго судиться, а уход компании из России повлечет за собой большие проблемы.

Скорее всего, из-за очередных штрафов Google не уйдет из России полностью, а просто запретит размещение рекламы и использование сервисов россиянами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Ранее суд оштрафовал Google за систематическое неудаление запрещенной информации на сумму более 7,2 миллиардов рублей. При этом Клименко считает, что компания «вряд ли уйдет из России».

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«У нее большая практика отношений с судами. В России ее один раз оштрафовали на 450 миллионов рублей. Она заплатила. Судебные штрафы могут быть оспорены. И в связи с разными обстоятельствами – снижены, потому что они не обоснованы. То есть Google по своей привычке будет долго судиться. Это может занять от трех до пяти лет. Но у нас последние несколько лет только предупреждают, присуждая незначительные штрафы, которые для такой компании, как Google, спокойно воспринимаются. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», - подчеркнул он.

При этом экс-советник президента подчеркнул, что если Google все-таки уйдет из России, «то будет очень нехорошо».

«Огромный пласт разработок программного обеспечения предприятий, crm-проектов, разнообразных прожектов, построенных на Google-таблицах, сервисах Google – это большая экосистема. Google в чистом виде не уйдет из России. Скорее всего, он просто перестанет официально работать с российскими игроками и компаниями», - объяснил он.

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Клименко считает, что вероятный уход компании из России повлечет за собой большие проблемы.

«Это вряд ли будет полезно для индустрии. Google – это чуть больше, чем Google. Это еще и YouTube: это видеоблогеры, это огромный пласт людей, затронутый проблемами. Ранее Google преследовали за новостной блок, и он просто ушел таким образом, что запретил обслуживать граждан страны, в которой это происходило», - отметил он.

При этом, по мнению советника президента, события будут развиваться по-другому.

«Бесконечное китайское предупреждение раздражало, наверное, все стороны процесса. И сейчас карты положат на стол, и, либо Google начнет сотрудничать с Роскомнадзором, либо – нет, и, если позиция России будет такой жесткой, то компании придется принимать решение об уходе. Скорее всего, она просто откажется от размещения рекламы и запретит пользователям из России работать с их сервисами. Они смогут пользоваться различными VPN, но в юридическом смысле никаких претензий предъявить им будет уже нельзя», - заключил он.

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Суд в России уже несколько раз штрафовал крупные компании. Недавно в Москве Twitter получил очередной штраф в размере 3 миллионов рублей за отказ компании удалить запрещенный в России контент.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в пресс-центре МИА «Россия сегодня» заявил, что закон о «приземлении» позволит отстаивать права российских пользователей, а также поможет в борьбе с неправомерным контентом.

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