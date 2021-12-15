«Бьют по щекам»: Названа основная цель «приземления» IT-компаний

С 1 января 2022 года иностранные IT-гиганты, в числе которых Google (YouTube), Meta Platforms (Facebook, Instagram), ByteDance Ltd. (TikTok), Twitter Inc. , обязаны открыть свои представительства в России. РФ вместе с остальными странами осознала опасность царящей в интернет-отрасли вседозволенности, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«Рынок – это не вседозволенность, и наши иностранные коллеги должны понимать, что саморегулирование не сработало не только в России, но не сработало и в других странах – в США, в Германии. IT-компании поджимаются, национальные государства ощутили достаточно серьёзную опасность, исходящую от этой вседозволенности, и пытаются регулировать правовым образом ситуацию, что я считаю крайне правильным, потому что репрессивный способ до добра не доводит. Россия здесь действует в русле международных трендов», - отметил Мухин.

По его словам, пандемия способствовала активному развитию IT-гигантов и контролировать их стало все сложнее.

«Почему именно сейчас? Потому что пандемия дала такой толчок развитию этих IT-компаний, в советское время это называли головокружением от успехов, когда ты перестаешь замечать, что есть правила, которые нужно соблюдать. Развитые страны с развитым гражданским обществом немножечко бьют по щекам IT-гигантов для того, чтобы они не особенно заигрывались. Приземление – это очень хороший термин, который позволяет достаточно четко определить, что глобальный бизнес — это очень хорошо, но если ты работаешь на земле, то ты должен соблюдать правила, которые на этой земле существуют, уважать и им следовать», - объяснил аналитик.

На сегодняшний день главной проблемой остается незавершенная борьба с противоправным контентом, который компании отказываются удалять в погоне за прибылью, подчеркнул Мухин.

«Главной проблемой, безусловно, является неохотное удаление контента. Понятно, что IT-компании ориентируется на пользователей, от этого зависит реклама, от этого зависит прибыль компании. Надо сказать, что иностранные компании – главные нарушители этих норм. Идет такая важная вещь как выравнивание прав. У нас не самые драконовские меры в этом направлении, я думаю, что все получится, и цифровой ГУЛАГ, как сейчас это принято называть, не будет таким страшным. Или вообще не будет ГУЛАГом и из ада превратится в правовое пространство, которое будет комфортно всем», - добавил он.

Закон о «приземлении» IT-гигантов призван гарантировать правовую защищенность российским гражданам, подчеркнул Алексей Мухин, отвечая на соответствующий вопрос НСН.

«Рядовым гражданам закон о приземлении даст защищенность, правовую защищенность. Одно дело, когда ты бросаешься в море без плавсредств и понимаешь, что можешь рассчитывать только на свои силы, хотя рядом громадные корабли, волна от которых может тебя накрыть. Другое дело, когда у тебя есть надежное плавсредство, которое всегда удержит тебя на плаву и позволит выжить, даже получить какие-то преференции», - отметил он.

В свою очередь политолог Сергей Судаков объяснил, что до принятия закона россияне теоретически могли судиться с иностранными IT-компаниями, но на самом деле это не приводило к какому-либо результату.

«Очень важна сама правосубъектность, вы можете подать в суд на сенатора США, теоретически вы это можете сделать, но вероятность, что вы достигнете результата, практически нулевая. Вы можете подать в суд даже на президента США. На сегодняшний день отчасти наши российские граждане находятся примерно в такой позиции – мы можем теоретически судиться, но мы ничего не можем сделать на самом деле. Приземленность говорит о том, что появляется то лицо, которое называется ответчиком», - добавил Судаков.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов призвал не относиться к принятому закону поверхностно и эмоционально, а вспомнить о главной цели IT-гигантов – продавать информацию.

«В журналистском цеху довольно поверхностный эмоциональный взгляд на эти вещи. Вообще вот эта технология подмены понятий не нова и ей пользуются с удовольствием разные структуры, даже государство. Ведь что такое эти IT-гиганты, которые вовлекают в свою орбиту миллионы людей? Их основной бизнес – сбор метаданных и перепродажа этих данных тем, кто это готов купить. Информация стоит серьезных денег, метаданные – это даже не личные данные пользователей. Может быть, каждый не интересует всех, но кто-то и интересует, но общие данные – ваши предпочтения, какое количество товаров и услуг вам нужно здесь и сейчас», - отметил он.

В июле был принят закон, согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть свои представительства в России с 1 января 2022 года. В перечень вошли 13 компаний, в том числ Google (YouTube), Meta Platforms (Facebook, Instagram), ByteDance Ltd. (TikTok), Twitter Inc.

