Хинштейн потребовал уволить из органов власти всех ранее судимых сотрудников

Всех ранее судимых сотрудников органов власти Курской области следует уволить. Как пишет РИА Новости, с таким требованием выступил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что речь идёт о лицах, освобождённых от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям. В итоге из представленного ему ранее списка «служебную деятельность прекратили всего девять человек».

По его словам, ему объясняли, что того или иного сотрудника «в своё время подставили, он оказался крайним», однако «в уголовном праве таких понятий не существует».

«Когда я вижу, что у нас есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности за, скажем, получение или дачу взятки... человеку с таким прошлым делать в органах власти нечего... есть лица осуждённые, извините, за грабеж», - указал Хинштейн.

Он потребовл завершить эту работу до конца ноября.

Фото: t.me/Hinshtein
