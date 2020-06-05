Хинштейн поспорил с профессором Друговым о пользе коррупции
Председатель комитета по информационной политике Госдумы заявил НСН, что в России ведется системная борьба со взяточничеством, а коррупция полезной быть не может.
Профессор Российской экономической школы Михаил Другов заявил, что в стране нет системной борьбы с взяточничеством. Доказательством тому служит отказ российских властей подписать конвенцию ООН, осуждающую факт того, что размер состояния чиновника может существенно отличаться от его дохода. Коррупция, по его словам, помогает противостоять негативному вмешательству государства в жизнь человека и в экономику.
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн в эфире НСН заявил, что категорически против такой позиции.
«С оценкой и выводами такими не согласен. В России ведется системная борьба с коррупцией, она выражается в сотнях и тысячах уголовных дел, заведенных на самый разный круг высокопоставленных лиц и нет такой категории госслужащих, которой бы не коснулись очистительные процессы», - отметил собеседник НСН.
Говоря о коррупции, Михаил Другов отметил, что есть и позитивное ее воздействие. Профессор сравнил это с возможностью приобрести пищу в период голода, когда государственные власти изымают продовольствие.
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«Теория про пользу коррупции не новая, на заре 90-х идеологи реформ говорили, что взятка - это не преступление, а подспорье для более эффективной работы чиновников. Логика в том, что несправедливость законов компенсируется вороватостью их служителей, по сути, лукава», - считает Александр Хинштейн.
И сегодня же глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отчитался, что за последние восемь лет количество уголовных дел о коррупции против силовиков снизилось почти на 60%. Это, по мнению Бастрыкина, результат профилактической работы.
В интервью «Коммерсанту» он отметил, что потенциальных взяточников напугали громкие уголовные процессы в отношении высокопоставленных коррупционеров, в том числе, экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, бывшего министра экономики Алексея Улюкаева.
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