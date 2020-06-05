Хинштейн поспорил с профессором Друговым о пользе коррупции

Профессор Российской экономической школы Михаил Другов заявил, что в стране нет системной борьбы с взяточничеством. Доказательством тому служит отказ российских властей подписать конвенцию ООН, осуждающую факт того, что размер состояния чиновника может существенно отличаться от его дохода. Коррупция, по его словам, помогает противостоять негативному вмешательству государства в жизнь человека и в экономику.

Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн в эфире НСН заявил, что категорически против такой позиции.

«С оценкой и выводами такими не согласен. В России ведется системная борьба с коррупцией, она выражается в сотнях и тысячах уголовных дел, заведенных на самый разный круг высокопоставленных лиц и нет такой категории госслужащих, которой бы не коснулись очистительные процессы», - отметил собеседник НСН.

Говоря о коррупции, Михаил Другов отметил, что есть и позитивное ее воздействие. Профессор сравнил это с возможностью приобрести пищу в период голода, когда государственные власти изымают продовольствие.