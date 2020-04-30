«Коррупция - это бизнес». В НАК предупредили о высоких коррупционных рисках из-за борьбы с пандемией
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН прокомментировал рост числа осужденных за крупные взятки.
В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки: в половине приговоров речь шла о суммах свыше 150 тысяч рублей. Большинство осужденных — сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что в государстве обозначен вектор, согласно которому коррупция названа угрозой национальной безопасности.
«Правоохранительная система начала перестраиваться на борьбу с крупными взятками где-то с 2012 года. С 90-х годов у нас существовала каста неприкасаемых, так называемые "элиты". Кто и формировал эту коррупционную систему. Того трогать не надо, этого не надо. Правоохранительная система сама была вовлечена. И до сих пор мы это видим по различным генералам, постоянно возникающим. Сейчас государство в лице руководства определило, что коррупция является угрозой национальной безопасности. Мелкое взяточничество тоже опасно, но основная угроза экономики, ее развитию идет от крупных коррупционеров. Поэтому происходит ужесточение законодательства, мер, и результаты неплохие. Борьба с коррупцией улучшилась», - добавил он.
Собеседник НСН отметил, что в условиях пандемии, когда государство экстренно открывает потоки средств на различные нужды, резко увеличивается риск крупных коррупционных проявлений.
«Как только появляется большая и особенно экстренная трата бюджетных средств, то всегда появляется соблазн и риски. Это во всем мире, не только в России. На этом всегда старается кто-то нажиться. Поэтому какие-то риски уходят в сторону, а какие-то появляются. Коррупция - это бизнес. Это криминальное и теневое зарабатывание денег. Государство открыло дополнительные средства, и ничего уникального нет, что группы лиц будут пытаться на этом нажиться. Это всегда было, есть и будет», - заключил он.
Под основные статьи о даче и получении взяток (ст. 290 и 291 УК) подпадают действия с деньгами, ценными бумагами или услугами на сумму более 10 тысяч рублей, суммы от 25 тысяч рублей считаются взяткой в значительном размере, от 150 тысяч — в крупном, а от 1 миллиона рублей — в особо крупном. Это особо тяжкие составы, срок по ним — до пятнадцати лет колонии.
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