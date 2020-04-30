«Коррупция - это бизнес». В НАК предупредили о высоких коррупционных рисках из-за борьбы с пандемией

В России рекордно выросло число осужденных за крупные взятки: в половине приговоров речь шла о суммах свыше 150 тысяч рублей. Большинство осужденных — сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что в государстве обозначен вектор, согласно которому коррупция названа угрозой национальной безопасности.

«Правоохранительная система начала перестраиваться на борьбу с крупными взятками где-то с 2012 года. С 90-х годов у нас существовала каста неприкасаемых, так называемые "элиты". Кто и формировал эту коррупционную систему. Того трогать не надо, этого не надо. Правоохранительная система сама была вовлечена. И до сих пор мы это видим по различным генералам, постоянно возникающим. Сейчас государство в лице руководства определило, что коррупция является угрозой национальной безопасности. Мелкое взяточничество тоже опасно, но основная угроза экономики, ее развитию идет от крупных коррупционеров. Поэтому происходит ужесточение законодательства, мер, и результаты неплохие. Борьба с коррупцией улучшилась», - добавил он.