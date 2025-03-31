Хинштейн заявил о замалчивании проблем обманутых дольщиков в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил предыдущую администрацию региона в замалчивании ситуации с обманутыми дольщиками. Эту тему он поднял на заседании областного правительства.

По словам врио главы региона, после того ка как он приступил к исполнению должностных обязанностей, оказалось, что в Курске и Железногорске 80 обманутых дольщиков до сих пор не получили квартиры, за которые они уже заплатили деньги. Строительство корпусов так и не было закончено.

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Хинщтейн подчеркнул недопустимость ситуации, когда практически по всей России проблема дольщиков решена, а в Курской области её пытались «стыдливо замолчать». Как уточнил глава региона, вышеуказанные дома не попали в Единый реестр проблемных объектов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хинштейн анонсировал выездное совещание на одном из этих объектов вместе с дольщиками. Он пообещал привлечь к ответственности застройщиков, которые виновны в сложившейся ситуации. Врио губернатора также заверил обеспечить граждан жильём.

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:Курская ОбластьДольщикиАлександр Хинштейн

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