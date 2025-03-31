Хинштейн заявил о замалчивании проблем обманутых дольщиков в Курской области

Хинщтейн подчеркнул недопустимость ситуации, когда практически по всей России проблема дольщиков решена, а в Курской области её пытались «стыдливо замолчать». Как уточнил глава региона, вышеуказанные дома не попали в Единый реестр проблемных объектов.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Хинштейн анонсировал выездное совещание на одном из этих объектов вместе с дольщиками. Он пообещал привлечь к ответственности застройщиков, которые виновны в сложившейся ситуации. Врио губернатора также заверил обеспечить граждан жильём.

