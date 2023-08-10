Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру России с целью опротестовать решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, прекратившего уголовное дело о хулиганстве из-за оскорбления ребенка в шапке с символом Z специальной военной операции.
Как заявил парламентарий в Telegram, данное решение – сомнительно. Он назвал это плевком «в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО», особенно отцу пострадавшего мальчика.
В апреле житель Екатеринбурга, оскорбивший ребёнка в шапке с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела. Позже оно было прекращено, а фигурант отделался штрафом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru