Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру России с целью опротестовать решения Ленинского районного суда Екатеринбурга, прекратившего уголовное дело о хулиганстве из-за оскорбления ребенка в шапке с символом Z специальной военной операции.

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Как заявил парламентарий в Telegram, данное решение – сомнительно. Он назвал это плевком «в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО», особенно отцу пострадавшего мальчика.

В апреле житель Екатеринбурга, оскорбивший ребёнка в шапке с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела. Позже оно было прекращено, а фигурант отделался штрафом.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЕкатеринбургСпецоперацияАлександр Хинштейн

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