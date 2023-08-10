Хинштейн обратился в Генпрокуратуру из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z

Как заявил парламентарий в Telegram, данное решение – сомнительно. Он назвал это плевком «в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО», особенно отцу пострадавшего мальчика.

В апреле житель Екатеринбурга, оскорбивший ребёнка в шапке с буквой Z, стал фигурантом уголовного дела. Позже оно было прекращено, а фигурант отделался штрафом.

