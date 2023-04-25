На оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z уральца завели уголовное дело

В сообщении уточняется, что уголовное дело в отношении мужчины 1966 года рождения было возбуждено по статье «хулиганство».

«По версии следствия... подозреваемый... действуя из хулиганских побуждений, совершил противоправные действия в отношении мальчика, 2011 года рождения», - указали в ведомстве.

Ранее полиция задержала мужчину, оскорблявшего ребёнка в шапке с буквой Z, он принёс извинения мальчику и его законным представителям, сообщает RT.