Жителя Праги будут судить за нашивку ЧВК «Вагнер» и букву Z на рюкзаке
Жителя Праги будут судить за шеврон ЧВК «Вагнер» и изображение буквы Z, сообщил журналистам прокурор района Прага 1 Ян Лелек.
По его словам, задержанный является участником протеста на Вацлавской площади. Отмечается, что на рукаве у обвиняемого была нашита эмблема ЧВК «Вагнер», а на рюкзаке было изображение буквы Z. Пропаганда этих знаков в стране является уголовным преступлением.
Прокурор уточнил, что мужчину задержали как раз после антиправительственного митинга. На прошлой неделе было подано ходатайство о вынесении наказания обвиняемому. Дело будет рассматривать суд района Прага 1, добавил Лелек.
В октябре прошлого года в Чехии прошли антиправительственные акции протеста. Тогда протестующие в Праге требовали отставки правоцентристского правительства, «чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов». Также митингующие призывали к переговорам с Россией по поставкам газа и к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.
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