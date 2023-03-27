Жителя Праги будут судить за нашивку ЧВК «Вагнер» и букву Z на рюкзаке

По его словам, задержанный является участником протеста на Вацлавской площади. Отмечается, что на рукаве у обвиняемого была нашита эмблема ЧВК «Вагнер», а на рюкзаке было изображение буквы Z. Пропаганда этих знаков в стране является уголовным преступлением.

Прокурор уточнил, что мужчину задержали как раз после антиправительственного митинга. На прошлой неделе было подано ходатайство о вынесении наказания обвиняемому. Дело будет рассматривать суд района Прага 1, добавил Лелек.

В октябре прошлого года в Чехии прошли антиправительственные акции протеста. Тогда протестующие в Праге требовали отставки правоцентристского правительства, «чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов». Также митингующие призывали к переговорам с Россией по поставкам газа и к выходу Чехии из НАТО и Евросоюза.

