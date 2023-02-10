Хинштейн: хакеров освободят от ответственности за работу в интересах России

В настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении от ответственности хакеров, действующих в интересах России, в том числе за ее пределами. Об этом в своем Telegram – канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он также отметил, что хакерам будут выплачивать вознаграждение за найденные баги сайта «Госуслуг».