Хинштейн: хакеров освободят от ответственности за работу в интересах России

В настоящее время прорабатывается вопрос об освобождении от ответственности хакеров, действующих в интересах России, в том числе за ее пределами. Об этом в своем Telegram – канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Он также отметил, что хакерам будут выплачивать вознаграждение за найденные баги сайта «Госуслуг».

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«Госуслуги стали лакомым кусочком для наших противников и кибервойск других государств. В рамках программы Bug Bounty белые хакеры, которые найдут уязвимость на сайте «Госуслуг» (ЕПГУ), получат по 1 млн рублей от "Ростелекома"», - рассказал депутат.

Ранее, как сообщала НСН, в Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосуслугиХакерыРусские ХакерыАлександр Хинштейн
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