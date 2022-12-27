Хакеры RaHDit опубликовали данные тысячи действующих в Рунете украинских активистов

Как отметили хакеры, они подготовили серию списков «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных». Так, RaHDit раскрыла информацию о более 1000 активистов IT Army of Ukraine и Save UA.

«Первые — это хактивисты, ребятишки, которым "выдали кнопку" и они на нее жмут, занимаясь хулиганством, думая, что они "хакеры". А вторые — это маркетологи, таргетологи и SMM'щики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», — отмечается в сообщении в Telegram-канале хакерской группы.

В ноябре хакеры RaHDit опубликовали списки курсантов и преподавателей академии Службы безопасности Украины, напоминает RT. Группа обнародовала данные свыше 400 человек: их адреса и телефоны, номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, цифровые коды в мессенджерах.

Кроме того, в конце сентября хакерская группа опубликовала информацию о 1,5 тысячах сотрудников украинской службы внешней разведки, отмечает Ura.ru. Часть данных касается киевских агентов в представительствах ООН, Евросоюза и НАТО.

