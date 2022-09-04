«Хиннамнор» будет бушевать в Приморье во время ВЭФ

«Хиннамнор» будет бушевать в Приморском крае 5, 6 и 7 сентября, сообщает приморская Гидрометслужба.

Восточный экономический форум состоится в сентябре

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ураганного ветра, которые принесет в дни Восточного экономического форума супертайфун.

Восточный экономический форум будет проходить с 5 по 8 сентября на острове Русский. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.

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