«Хиннамнор» будет бушевать в Приморье во время ВЭФ
4 сентября 202206:03
«Хиннамнор» будет бушевать в Приморском крае 5, 6 и 7 сентября, сообщает приморская Гидрометслужба.
В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и ураганного ветра, которые принесет в дни Восточного экономического форума супертайфун.
Восточный экономический форум будет проходить с 5 по 8 сентября на острове Русский. Мероприятие посетит президент России Владимир Путин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,7 млн+51 699 / сут.
Умерли
385 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+38 380 / сут.
- «Хиннамнор» будет бушевать в Приморье во время ВЭФ
- Эрдоган и Путин обсудили проект АЭС «Аккую»
- Синоптик рассказали о погоде в Москве 4 сентября
- Спасатели не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке
- Рублев вышел в четвертый круг US Open
- Трасс в случае победы пообещала бороться с ценами на электричество
- Увеличилось число погибших при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке
- СМИ назвали Байдена «хрестоматийным фашистом»
- Путин начинает рабочую поездку на Дальний Восток
- Вашингтон не поддержал идею запрета на визы для всех россиян
3 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru