Восточный экономический форум состоится в сентябре

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщил фонд «Росконгресс», организатор мероприятия.

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части предупреждения распространения коронавируса.

В прошлом году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса, передает RT.

Ранее фонд «Росконгресс» объявил о проведении Петербургского международного экономического форума 2-5 июня.

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ФОТО: Росконгресс
ТЕГИ:Восточный Экономический Форум
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