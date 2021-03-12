Восточный экономический форум состоится в сентябре

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части предупреждения распространения коронавируса.

В прошлом году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса, передает RT.

Ранее фонд «Росконгресс» объявил о проведении Петербургского международного экономического форума 2-5 июня.

