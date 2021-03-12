Восточный экономический форум состоится в сентябре
Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2—4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Об этом сообщил фонд «Росконгресс», организатор мероприятия.
Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков заявил, что форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части предупреждения распространения коронавируса.
В прошлом году форум не состоялся из-за пандемии коронавируса, передает RT.
Ранее фонд «Росконгресс» объявил о проведении Петербургского международного экономического форума 2-5 июня.
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