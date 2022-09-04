Путин начинает рабочую поездку на Дальний Восток
Российский президент Владимир Путин начинает поездку на Дальний Восток.
4 сентября глава государства прилетит на Камчатку, где будет участвовать в молодежном экологическом форуме, посетит соколиный центр «Камчатка» и проведет большое совещание по развитию региона.
После визита на Камчатку Путин вылетит во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме и других мероприятиях.
ВЭФ пройдет 5-8 сентября на острове Русский.
Как сообщалось ранее, делегации из недружественных стран, в том числе Южной Кореи и Японии, посетят Восточный экономический форум (ВЭФ).
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