Химик заявил, что пиротехника может вызывать рак

В состав фейерверков, бенгальских огней и салютов входят вещества, которые могут вызвать рак. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора химических наук, профессора Дмитрия Мустафина.

Химик объяснил, что токсичные вещества в составе пиротехники отвечает за цвет.

«Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди — известно, что они могут вызывать онкологические заболевания», — подчеркнул Мустафин.