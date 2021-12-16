Химик заявил, что пиротехника может вызывать рак

В состав фейерверков, бенгальских огней и салютов входят вещества, которые могут вызвать рак. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на доктора химических наук, профессора Дмитрия Мустафина.

Химик объяснил, что токсичные вещества в составе пиротехники отвечает за цвет.

«Чтобы сделать голубой фейерверк, обычно добавляют соединения меди — известно, что они могут вызывать онкологические заболевания», — подчеркнул Мустафин.

В «Росконтроле» рассказали, как выбрать шампанское на Новый год

Если же огни сверкают зелёным цветом, то в составе находится нитрат бария, который негативно сказывается на работе дыхательной системы.

Химик предупредил, что бенгальские огни не нужно зажигать над праздничным столом. «Продукты неполного сгорания от бенгальских огней будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм», — отметил Мустафин.

Пиротехника вредит не только человеку, но и окружающей среде. Эффект от запуска одного салюта можно сравнить с лесным пожаром, заключил Мустафин.

Ранее специалисты Российского экологического оператора (РЭО) назвали самый экологичный подарок на Новый год. Меньше всего вреда природы причинит онлайн-перевод денег.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Suvro
ТЕГИ:СалютНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры