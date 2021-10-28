Химчистки, шиномонтажи и фитнес-клубы Москвы не будут работать с 28 октября по 7 ноября
Химчистки, прачечные, шиномонтажи и автосервисы Москвы приостановят работу на время нерабочих дней из-за коронавируса 28 октября - 7 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба столицы.
Отмечается, что работать не будут и другие организации, оказывающие бытовые услуги. В частности, в нерабочую неделю будут закрыты салоны красоты, СПА, солярии, бани и сауны, пишет РИА ФАН. Кроме того, приостановят работу спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.
Продуктовые магазины, аптеки и торговые точки, продающие не менее 30% товаров первой необходимости, продолжат деятельность в обычном режиме. Медицинские организации столицы продолжат оказывать плановую помощь, в полном объеме сохранится экстренная медпомощь, отмечает RT.
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