Химчистки, шиномонтажи и фитнес-клубы Москвы не будут работать с 28 октября по 7 ноября

Отмечается, что работать не будут и другие организации, оказывающие бытовые услуги. В частности, в нерабочую неделю будут закрыты салоны красоты, СПА, солярии, бани и сауны, пишет РИА ФАН. Кроме того, приостановят работу спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

Продуктовые магазины, аптеки и торговые точки, продающие не менее 30% товаров первой необходимости, продолжат деятельность в обычном режиме. Медицинские организации столицы продолжат оказывать плановую помощь, в полном объеме сохранится экстренная медпомощь, отмечает RT.

