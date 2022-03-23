Хиллари Клинтон сообщила, что заболела коронавирусом

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон 23 марта сообщила, что заболела коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 470 млн

Клинтон отметила, что сдала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Она добавила, что заболевание протекает в легкой форме.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом перед своей поездкой в Европу. Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что нет никаких оснований считать, что омикрон-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии. По его словам, COVID-19 будет эволюционировать дальше и принесет новые штаммы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Олисько
ТЕГИ:КоронавирусСША
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