Хиллари Клинтон сообщила, что заболела коронавирусом

Клинтон отметила, что сдала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Она добавила, что заболевание протекает в легкой форме.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом перед своей поездкой в Европу. Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что нет никаких оснований считать, что омикрон-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии. По его словам, COVID-19 будет эволюционировать дальше и принесет новые штаммы.

