Хиллари Клинтон сообщила, что заболела коронавирусом
Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон 23 марта сообщила, что заболела коронавирусом. Об этом она написала на своей странице в Twitter.
Клинтон отметила, что сдала тест на коронавирусную инфекцию и получила положительный результат. Она добавила, что заболевание протекает в легкой форме.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что заразилась коронавирусом перед своей поездкой в Европу. Завлабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что нет никаких оснований считать, что омикрон-штамм является последней формой коронавируса, после которой наступит конец пандемии. По его словам, COVID-19 будет эволюционировать дальше и принесет новые штаммы.
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