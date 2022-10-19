Херсонские власти призывают жителей эвакуироваться из-за угрозы обстрелов

Власти Херсонской области направили жителям региона СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из-за угроз обстрелов со стороны украинской армии. Об этом сообщает ТАСС.

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Как указано в рассылке, ВСУ намерены обстреливать жилые кварталы. В СМС отмечается, что для жителей подготовили автобусы, которые перевезут их на Левый берег, пишет Ura.ru. Кроме того, в рассылке указан телефонный номер для связи.

Представитель экстренных служб Херсонской области подтвердил достоверность информации.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время возможно начало битвы за Херсон, жителям близлежащих территорий следует покинуть район будущих боевых действий, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияРегионыХерсон
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