Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран

В настоящее время стратегический объект находится под надежной защитой российских военных подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Дополнительную безопасность обеспечивают системы противовоздушной обороны и бойцы Росгвардии.

Губернатор также прокомментировал возможные риски в случае обстрелов со стороны ВСУ, отметив, что разрушения могут вызвать лишь незначительную утечку без угрозы ядерного взрыва.

«Мы отдаем себе отчет в тех последствиях, которые могут быть в результате разрушения», – подчеркнул Балицкий.

Ранее советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге заявил НСН, что если ракеты ВСУ долетят до ЗАЭС, повторения катастрофы Чернобыля не будет.

