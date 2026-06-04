Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) является собственностью России и не подлежит передаче Украине или иным государствам. Соответствующее заявление сделал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РЕН ТВ.

Глава региона подчеркнул, что ЗАЭС продолжает функционировать и остается исключительно мирным атомным центром благодаря усилиям Москвы. Балицкий категорически исключил любые международные договоренности о передаче станции третьим странам.

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В настоящее время стратегический объект находится под надежной защитой российских военных подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Дополнительную безопасность обеспечивают системы противовоздушной обороны и бойцы Росгвардии.

Губернатор также прокомментировал возможные риски в случае обстрелов со стороны ВСУ, отметив, что разрушения могут вызвать лишь незначительную утечку без угрозы ядерного взрыва.

«Мы отдаем себе отчет в тех последствиях, которые могут быть в результате разрушения», – подчеркнул Балицкий.

Ранее советник дирекции ИБРАЭ РАН, доктор технических наук Игорь Линге заявил НСН, что если ракеты ВСУ долетят до ЗАЭС, повторения катастрофы Чернобыля не будет.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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