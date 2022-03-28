Heineken покидает российский рынок

Крупнейшая голландская пивоваренная компания Heineken решила оставить бизнес в России. В начале марта компания заявила о прекращении экспорта пива в Россию, а также о приостановке новых инвестиционных проектов в стране. Руководство пришло к выводу о том, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в нынешней обстановке, сообщает РИА Новости.

Российский бизнес Heineken будет передан новому владельцу и все семь пивоварен продолжат работу. Как сообщается в пресс-релизе компании, при любых обстоятельствах до конца 2022 года концерн гарантирует сохранение заработной платы всем российским сотрудникам. Общее число сотрудников компании превышает 80 тысяч человек. Также отмечается, что от передачи российского бизнеса новому владельцу Heineken не получит прибыли, а наоборот, ожидает расходы в размере 400 миллионов евро.