Heineken покидает российский рынок
Крупнейшая голландская пивоваренная компания Heineken решила оставить бизнес в России. В начале марта компания заявила о прекращении экспорта пива в Россию, а также о приостановке новых инвестиционных проектов в стране. Руководство пришло к выводу о том, что владение бизнесом Heineken в России больше не является безопасным в нынешней обстановке, сообщает РИА Новости.
Российский бизнес Heineken будет передан новому владельцу и все семь пивоварен продолжат работу. Как сообщается в пресс-релизе компании, при любых обстоятельствах до конца 2022 года концерн гарантирует сохранение заработной платы всем российским сотрудникам. Общее число сотрудников компании превышает 80 тысяч человек. Также отмечается, что от передачи российского бизнеса новому владельцу Heineken не получит прибыли, а наоборот, ожидает расходы в размере 400 миллионов евро.
Голландская пивоварня Heineken пришла на российский рынок в 2002 году, купив завод в Санкт-Петербурге. Сегодня концерну принадлежит около 30 брендов. Кроме непосредственно Heineken, компания владеет такими брендами как Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальными и региональными марками «Охота», «Три медведя», «Степан Разин» и некоторыми другими.
Ранее чешские производители пива заявили о приостановке поставок и производства пива в России. Речь, в частности, идет таких производителях как Plzensky Prazdroj (бренды Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel и Gambrinus), Budweiser Budvar, Bernard и Staropramen.
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