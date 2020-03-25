Харатьян присоединился к волонтерам в связи с коронавирусом

Актёр Дмитрий Харатьян присоединился к волонтёрам, которые помогают пожилым людям в Московской области с продуктами и лекарствами из-за ситуации с коронавирусом. Как заявил Народный артист России телеканалу «360», сейчас самое время продемонстрировать свои человеческие и гражданские качества.

Харатьян считает необходимым для каждого человека понять, что он может сделать полезного для сдерживания распространения заболевания и помощи нуждающимся.