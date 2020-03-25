Харатьян присоединился к волонтерам в связи с коронавирусом
Актёр Дмитрий Харатьян присоединился к волонтёрам, которые помогают пожилым людям в Московской области с продуктами и лекарствами из-за ситуации с коронавирусом. Как заявил Народный артист России телеканалу «360», сейчас самое время продемонстрировать свои человеческие и гражданские качества.
Харатьян считает необходимым для каждого человека понять, что он может сделать полезного для сдерживания распространения заболевания и помощи нуждающимся.
Актёр рассказал, что сейчас участвует в общероссийском волонтерском движении, которое помогает одиноким пожилым людям старше 65 осуществлять покупки, не выходя из дома.
Дмитрий Харатьян рассказал, что его 84-летняя мать также живет в Московской области и, как и все граждане старше 65 лет, находится под контролем властей. В Подмосковье по последним обновлённым данным, COVID-19 диагностирован у 41 жителя.
Самому Харатьяну 60 лет, он живет в собственном доме в Истринском районе Московской области вместе с женой и сыном.
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