Харатьян присоединился к волонтерам в связи с коронавирусом

Актёр Дмитрий Харатьян присоединился к волонтёрам, которые помогают пожилым людям в Московской области с продуктами и лекарствами из-за ситуации с коронавирусом. Как заявил Народный артист России телеканалу «360», сейчас самое время продемонстрировать свои человеческие и гражданские качества.

Харатьян считает необходимым для каждого человека понять, что он может сделать полезного для сдерживания распространения заболевания и помощи нуждающимся.

Врач предостерег пожилых от бегства на дачу из-за коронавируса

Актёр рассказал, что сейчас участвует в общероссийском волонтерском движении, которое помогает одиноким пожилым людям старше 65 осуществлять покупки, не выходя из дома.

Дмитрий Харатьян рассказал, что его 84-летняя мать также живет в Московской области и, как и все граждане старше 65 лет, находится под контролем властей. В Подмосковье по последним обновлённым данным, COVID-19 диагностирован у 41 жителя.

Самому Харатьяну 60 лет, он живет в собственном доме в Истринском районе Московской области вместе с женой и сыном.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:АктерКоронавирусВолонтеры