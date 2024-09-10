Хаос или польза? Музыкальная разметка на дорогах поможет водителям «не пугаться»
Главное, чтобы музыкальная разметка на дорогах не нарушила дисциплину, когда люди целенаправленно съезжают на обочину, чтобы послушать музыку, заявил НСН Сергей Канаев.
Музыкальная разметка поможет водителям не пугаться, съезжая на обочину, при этом звук должен быть узнаваем и одинаков на всех участках. Об этом НСН заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
«Автодор» разработал и планирует в этом году испытать на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) так называемую музыкальную разметку. Глава госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил «Коммерсанту», что планируется нанести разметку таким способом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. Отмечается, что шумовые полосы действуют уже давно.
«В данном случае речь идет о тех же шумовых разметках, просто то, как раньше делали, допустим, равномерное издание звука, когда человек съезжает с дороги на обочину, заменили определенным циклом. Я думаю, для водителя ничего плохого в этом нет, наоборот, только плюс. Потому что если просто человек съезжает и шумовая разметка, то он начинает пугаться. А там, где она сделана в определенном музыкальном цикле, уже будет понятно, что это у вас не в машине что-то загремело, а вы просто съезжаете. Конечно, понадобится определенное время для того, чтобы водители привыкли к этому звуку. И желательно, чтобы все-таки эти звуки были какие-то узнаваемые, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они были единообразными. Потому что музыкальная шкатулка на дороге абсолютно не дисциплинирует водителей. Здесь могут быть такие варианты, когда водители специально будут съезжать и мешать другим участникам дорожного движения. Это все-таки может привести к какой-то недисциплинированности. Я считаю, что «Автодор» в данном случае, предлагая такую хорошую инициативу, уже все это продумал», - поделился своим мнением он.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН заявил, что ограничения на АЗС не заставят россиян платить за дороги, так как это предложение не примут на федеральном уровне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине в школьных учебниках разместили фото военных ВС России вместо ВСУ
- ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, Григоровку и Галицыновку в ДНР
- В Якутии в результате аварии с автобусом погибли три человека
- Эксперт заявил о востребованности пенсионеров на рынке труда
- Шойгу: ВСУ ежедневно теряют по 28 квадратных километров и две тысячи военных
- Автор стихов сборника «ПоэZия русской зимы» посетила Авдеевку
- СМИ: Киев пытается привлечь террористов к операциям против России
- СК возбудил уголовное дело о теракте после масштабной атаки беспилотников
- ВЦИОМ: Индекс доверия россиян банковским вкладам превысил показатели 2023 года
- Котяков: Увеличения числа выходных дней в 2025 году не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru