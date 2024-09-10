Хаос или польза? Музыкальная разметка на дорогах поможет водителям «не пугаться»

Музыкальная разметка поможет водителям не пугаться, съезжая на обочину, при этом звук должен быть узнаваем и одинаков на всех участках. Об этом НСН заявил руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Автодор» разработал и планирует в этом году испытать на участке трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург) так называемую музыкальную разметку. Глава госкомпании Вячеслав Петушенко сообщил «Коммерсанту», что планируется нанести разметку таким способом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента. Отмечается, что шумовые полосы действуют уже давно.