«Дойные коровы»: Ограничения на АЗС не заставят россиян платить за дороги

Леонид Ольшанский заявил НСН, что отказ в обслуживании на АЗС за неоплату дорог противоречит Конституции РФ.

Ограничения на АЗС не заставят россиян платить за дороги, так как это предложение не примут на федеральном уровне, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН. При этом он подтвердил, что водители сегодня все чаще бойкотируют платные услуги из-за завышенной стоимости.

Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах в Москве будут увеличены с 1 сентября. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников в беседе с РИА Новости. В госкомпании «Автодор» также обсуждают такую меру, как отказ в обслуживании на АЗС граждан, которые пытаются сделать нечитаемыми госномера своих автомобилей или скрывают их, пишет «Коммерсант». Ольшанский эту идею назвал нелепой.

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«Автомобилистов превратили в дойных коров. Поэтому даже владельцы дорогих машин не могут себе позволить за все платить. У нас уже в центре Москвы час стоит 600 рублей на платной парковке. Поэтому растет противодействие платным парковкам, шлагбаумам, платным дорогам и так далее. Поэтому водители будут закрывать номера и будут не платить. А гоняться за каждым судебный пристав не может. Экономическая обстановка непростая, надо прекратить экономические репрессии против водителей», - рассказал он.

Отказ в обслуживании на АЗС за неоплату платных дорог противоречит Конституции РФ, а суды всегда будут на стороне водителей, подчеркнул Ольшанский.

«Заправки принадлежат различным собственникам. Заставить собственника не обслуживать человека невозможно. Это нелепое предложение и оно противоречит нашей Конституции. Любое ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. На таком уровне принять такой нелепый закон не получится. А если компании сами начнут отказывать автомобилистам, суд встанет на сторону водителя. Владельцам платных дорог приходится доходить до судов очень редко, потому что судебная система очень правильная и очень длительная. Если гражданин упрется, это будет очень долгий процесс», - заключил собеседник НСН.

В период с января по июнь 2024 года россияне увеличили расходы на проезд по платным дорогам на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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