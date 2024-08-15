«Дойные коровы»: Ограничения на АЗС не заставят россиян платить за дороги

Ограничения на АЗС не заставят россиян платить за дороги, так как это предложение не примут на федеральном уровне, заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН. При этом он подтвердил, что водители сегодня все чаще бойкотируют платные услуги из-за завышенной стоимости.

Штрафы за неоплату проезда на платных дорогах в Москве будут увеличены с 1 сентября. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников в беседе с РИА Новости. В госкомпании «Автодор» также обсуждают такую меру, как отказ в обслуживании на АЗС граждан, которые пытаются сделать нечитаемыми госномера своих автомобилей или скрывают их, пишет «Коммерсант». Ольшанский эту идею назвал нелепой.