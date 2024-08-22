ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД

Внедрение новой системы расчета страховых премий по ОСАГО, основанной на коэффициенте Бонус-Малус, приведет к более справедливому и индивидуальному определению стоимости полиса для водителя.

Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.

По его словам, у водителя, который не совершает нарушения и ДТП, коэффициент будет низким, это приведет к снижению стоимости полиса. Снижение возможно на 10-20%. А автовладелец с высоким коэффициентом будет платить за полис больше на 20-25%.