ОСАГО станет дороже для нарушителей ПДД
Внедрение новой системы расчета страховых премий по ОСАГО, основанной на коэффициенте Бонус-Малус, приведет к более справедливому и индивидуальному определению стоимости полиса для водителя.
Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов.
По его словам, у водителя, который не совершает нарушения и ДТП, коэффициент будет низким, это приведет к снижению стоимости полиса. Снижение возможно на 10-20%. А автовладелец с высоким коэффициентом будет платить за полис больше на 20-25%.
Борьба с мошенничеством в страховании и внедрение новых технологий также могут повлиять на стоимость ОСАГО, отметил Колядов. Он пояснил, что эффективное противодействие мошенничеству поможет снизить издержки страховых компаний и, соответственно, повлияет на стоимость полиса для честных водителей.
Кроме того, эксперт полагает, что стоимость ОСАГО будет расти постепенно, примерно на 3-5%, несмотря на общее удорожание запчастей до 40%.
Ограничения на АЗС не заставят россиян платить за дороги, так как это предложение не примут на федеральном уровне, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН. При этом он подтвердил, что водители сегодня все чаще бойкотируют платные услуги из-за завышенной стоимости.
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