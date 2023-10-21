Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламы фастфуда и газировки в СМИ, а также начать информирование граждан о негативных последствиях потребления такой продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% жителей России

«Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека», — указал депутат.

По словам Хамзаева, эксперты говорят об этой инициативе не первый год и считают подобные шаги наиболее действенной мерой по решению проблемы ожирения.

Ранее депутат предложил предоставлять дополнительный выходной некурящим россиянам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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