Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламы фастфуда и газировки в СМИ, а также начать информирование граждан о негативных последствиях потребления такой продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к главе Минздрава Михаилу Мурашко.
«Призываю запретить рекламу "фастфуда" в СМИ и, наоборот, информировать граждан о негативных последствиях потребления "фастфуда" и популярных сладких газированных напитков для человека», — указал депутат.
По словам Хамзаева, эксперты говорят об этой инициативе не первый год и считают подобные шаги наиболее действенной мерой по решению проблемы ожирения.
Ранее депутат предложил предоставлять дополнительный выходной некурящим россиянам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru