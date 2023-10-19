Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% жителей России
Сегодня ожирением страдают 11% россиян. Об этом в ходе выступления на заседании совета при президенте России по физической культуре и спорту глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Кроме того, министр предложил оформлять медицинские справки, дающие доступ к занятиям физкультурой и спортом, в электронном виде при условии, что человек регулярно посещает профилактические осмотры и проходит диспансеризацию.
Также Мурашко посетовал на то, что с 2009 года количество россиян, страдающих ожирением, увеличилось примерно на 36%. По его словам, свою лепту в статистику внесла пандемия коронавируса.
Ранее врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что жир является главным убийцей человеческого организма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Давний семейный конфликт»: Пасынок Стаса Намина назвал мотив двойного убийства
- Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% жителей России
- Армия Израиля нанесла авиаудар по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс
- Разработчик заявил, что стать хакером может даже третьеклассник
- В Ашдоде на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
- Спрос на дрова резко увеличился на Украине
- Бюджетники Невинномысска пожаловались на принуждение посещать концерт шансона
- Путин постановил провести в 2024 году «Всемирные игры дружбы»
- Премию Европарламента имени Сахарова присудили защитникам прав женщин в Иране
- В УПЦ назвали закон о ее запрете противоречащим конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru