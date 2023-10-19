Мурашко заявил, что ожирением страдают 11% жителей России

Кроме того, министр предложил оформлять медицинские справки, дающие доступ к занятиям физкультурой и спортом, в электронном виде при условии, что человек регулярно посещает профилактические осмотры и проходит диспансеризацию.

Также Мурашко посетовал на то, что с 2009 года количество россиян, страдающих ожирением, увеличилось примерно на 36%. По его словам, свою лепту в статистику внесла пандемия коронавируса.

Ранее врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян заявил, что жир является главным убийцей человеческого организма. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

