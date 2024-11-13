Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью

Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева за фото ковра с Богоматерью с самокруткой. Парламентарий обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению Хамзаева, дизайнер «осквернил святые ценности: религию, семью, детей» публикацией в соцсети.

Также депутат посчитал изображение «прямой пропагандой наркотиков», передает RTVI со ссылкой на текст обращения.