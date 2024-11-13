Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью
Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева за фото ковра с Богоматерью с самокруткой. Парламентарий обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению Хамзаева, дизайнер «осквернил святые ценности: религию, семью, детей» публикацией в соцсети.
Также депутат посчитал изображение «прямой пропагандой наркотиков», передает RTVI со ссылкой на текст обращения.
Публикация в микроблоге Лебедева была сделана 29 августа. На фото — ковер с изображением Девы Марии, в руках она держит самокрутку, дым из которой окружает ее голову, образуя подобие нимба. В подписи Лебедев рассказал, что приобрел ковер у дизайнера «Ильи Коварного».
Лефортовский суд Москвы ранее назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арест экс-адвоката Пашаева продлили до 15 января
- МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года
- Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок
- Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%
- В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
- Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки
- Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме
- Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью
- Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей
- Пользователи в YouTube смогут создавать ремиксы с помощью ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru