Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью

Депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил привлечь к ответственности дизайнера Артемия Лебедева за фото ковра с Богоматерью с самокруткой. Парламентарий обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению Хамзаева, дизайнер «осквернил святые ценности: религию, семью, детей» публикацией в соцсети.

Также депутат посчитал изображение «прямой пропагандой наркотиков», передает RTVI со ссылкой на текст обращения.

Мизулина не приняла извинения Лебедева

Публикация в микроблоге Лебедева была сделана 29 августа. На фото — ковер с изображением Девы Марии, в руках она держит самокрутку, дым из которой окружает ее голову, образуя подобие нимба. В подписи Лебедев рассказал, что приобрел ковер у дизайнера «Ильи Коварного».

Лефортовский суд Москвы ранее назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву.


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ФОТО: РИА Новости
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