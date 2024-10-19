Мизулина не приняла извинения Лебедева
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не приняла извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет», — подчеркнула Мизулина.
Ранее в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство.
Позже дизайнер извинился за свои высказывания об организации, однако Мизулина заявила, что не принимает извинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аэропорт Новой Зеландии ввел лимит на время прощальных объятий
- На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
- Мизулина не приняла извинения Лебедева
- Ринго Старр анонсировал новый кантри-альбом «Look Up»
- В Челябинске зарезали рэпера Трикопюшона
- Грузовик и газель загорелись после ДТП в Подмосковье
- СМИ: Находящемуся в СИЗО экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО
- Число ДТП с каршерингом в Москве снизилось на 18%
- Число погибших при взрыве газа в Кирсанове выросло до четырех
- На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru