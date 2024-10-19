Мизулина не приняла извинения Лебедева

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет», — подчеркнула Мизулина.



Ранее в интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом) Лебедев назвал деятельность Мизулиной и её организации «инфотерроризмом», с которым должно бороться государство.

Позже дизайнер извинился за свои высказывания об организации, однако Мизулина заявила, что не принимает извинения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

