Высказывания Лебедева в адрес Екатерины Мизулиной изучат эксперты

Лефортовский суд Москвы назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву, сообщил «Коммерсант».

Раннее Мизулина подала иск к Лебедеву, а также журналисту-иноагенту Юрию Дудю из-за интервью дизайнера, в котором он заявил, что ЛБИ занимается «инфотерроризмом». Лебедев также отметил, что Мизулина «запугивает» людей и «делает вид, что что-то решает».

Мизулина не приняла извинения Лебедева

Сторона исца подала ходатайство о проведении лингвофоноскопической экспертизы - исследование учитывает в том числе интонационные особенности речи.

В ЛБИ уточнили, что экспертизу проведет Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте РФ. Экспертам также придется установить, являются ли слова Лебедева «утверждением о фактах» или его личным мнением.

Ранее Лебедев назвал правдивой советскую пропаганду о США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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