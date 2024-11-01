Высказывания Лебедева в адрес Екатерины Мизулиной изучат эксперты
Лефортовский суд Москвы назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву, сообщил «Коммерсант».
Раннее Мизулина подала иск к Лебедеву, а также журналисту-иноагенту Юрию Дудю из-за интервью дизайнера, в котором он заявил, что ЛБИ занимается «инфотерроризмом». Лебедев также отметил, что Мизулина «запугивает» людей и «делает вид, что что-то решает».
Сторона исца подала ходатайство о проведении лингвофоноскопической экспертизы - исследование учитывает в том числе интонационные особенности речи.
В ЛБИ уточнили, что экспертизу проведет Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте РФ. Экспертам также придется установить, являются ли слова Лебедева «утверждением о фактах» или его личным мнением.
Ранее Лебедев назвал правдивой советскую пропаганду о США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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