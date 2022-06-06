Хакеры стали чаще атаковать россиян через e-mail

Разработанные компанией защитные продукты сработали около 20 миллионов раз. Месяцем ранее этот показатель не превышал 14 миллионов.

По словам экспертов, один из самых распространенных способов заражения устройств жертвы — вредоносные офисные документы.

Больше всего увеличилась рассылка вирусов под видом документов в форматах docx, .pdf, .zip, .rar и.xlsx.

России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщили ранее в Сбербанке. Кредитное учреждение с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками.

