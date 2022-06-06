Хакеры стали чаще атаковать россиян через e-mail

В марте текущего года хакеры активизировали рассылку вредоносных программ по электронной почте, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Минстрой сообщил подробности взлома сайта

Разработанные компанией защитные продукты сработали около 20 миллионов раз. Месяцем ранее этот показатель не превышал 14 миллионов.

По словам экспертов, один из самых распространенных способов заражения устройств жертвы — вредоносные офисные документы.

Больше всего увеличилась рассылка вирусов под видом документов в форматах docx, .pdf, .zip, .rar и.xlsx.

России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщили ранее в Сбербанке. Кредитное учреждение с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками.

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ФОТО: pixabay.com
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