Хакеры стали чаще атаковать россиян через e-mail
В марте текущего года хакеры активизировали рассылку вредоносных программ по электронной почте, сообщают «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
Разработанные компанией защитные продукты сработали около 20 миллионов раз. Месяцем ранее этот показатель не превышал 14 миллионов.
По словам экспертов, один из самых распространенных способов заражения устройств жертвы — вредоносные офисные документы.
Больше всего увеличилась рассылка вирусов под видом документов в форматах docx, .pdf, .zip, .rar и.xlsx.
России объявлена кибервойна, в которой принимают участие 100 тысяч человек, сообщили ранее в Сбербанке. Кредитное учреждение с конца февраля 2022 года находится под непрерывными кибератаками.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 786 / сут.
Умерли
380 тыс.+75 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 931 / сут.
- Хельсинки: удивительно, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за НАТО
- СМИ: экономике США грозит рецессия
- Хакеры стали чаще атаковать россиян через e-mail
- В Роспотребнадзоре объяснили вероятность эпидемии оспы обезьян
- Скончался сооснователь рок-группы Bon Jovi Джон Сач
- СМИ: США и Южная Корея провели пуски восьми ракет
- Минстрой сообщил подробности взлома сайта
- Военкор: генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе спецоперации на Украине
- Захарова: Закрытие неба для Лаврова - закрытие канала связи
- Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал для Тома Круза самым кассовым в прокате США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru