Хакеры раскрыли данные украинских разведчиков

Российские хакеры из группировки RaHDit обнародовали данные украинских разведчиков и лиц, которые с ними связаны. В базу «НемеZиды» включили 3,5 тыс. имен, в числе которых кураторы военных атташе и сами дипломаты, члены запрещенного в РФ «Правого сектора», бывшие наркодилеры и насильники, пишут «Известия».

Хакерская группа RaHDIt выложила данные тысячи сотрудников украинской разведки

Данные раскрыли хакеры, слившие ранее в сеть информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины.

На сайте «НемеZида» выложены данные более тысячи человек. Кроме имен опубликованы паспортные данные, ИНН, звания, место службы, номера телефонов и другие контакты.

Отмечается, что в досье некоторых предполагаемых разведчиков есть ссылки на страницы в соцсетях и позывные.

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ФОТО: РИА Новости
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