Хакеры раскрыли данные украинских разведчиков
Российские хакеры из группировки RaHDit обнародовали данные украинских разведчиков и лиц, которые с ними связаны. В базу «НемеZиды» включили 3,5 тыс. имен, в числе которых кураторы военных атташе и сами дипломаты, члены запрещенного в РФ «Правого сектора», бывшие наркодилеры и насильники, пишут «Известия».
Данные раскрыли хакеры, слившие ранее в сеть информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины.
На сайте «НемеZида» выложены данные более тысячи человек. Кроме имен опубликованы паспортные данные, ИНН, звания, место службы, номера телефонов и другие контакты.
Отмечается, что в досье некоторых предполагаемых разведчиков есть ссылки на страницы в соцсетях и позывные.
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