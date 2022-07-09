Хакеры раскрыли данные украинских разведчиков

Данные раскрыли хакеры, слившие ранее в сеть информацию о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины.

На сайте «НемеZида» выложены данные более тысячи человек. Кроме имен опубликованы паспортные данные, ИНН, звания, место службы, номера телефонов и другие контакты.

Отмечается, что в досье некоторых предполагаемых разведчиков есть ссылки на страницы в соцсетях и позывные.

