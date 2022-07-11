Хакеры RaHDIt получили оперативные секретные документы украинской армии

«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам источника, киберспециалисты получают большие массивы данных, пишет Газета.ру. Однако сейчас хакеры не могут обнародовать всю информацию, «потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем».

Участник RaHDIt добавил, что хакеры получают данные в режиме реального времени, отмечает РЕН ТВ. По словам собеседника РИА Новости, специалистам из «Берегинь» помогают их друзья, которые продолжают служить в украинских войсках.

