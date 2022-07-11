Хакеры RaHDIt получили оперативные секретные документы украинской армии

Хакерские группы RaHDIt и «Берегини» добыли секретные документы о действиях украинских войск и обстановке на фронте. Об этом рассказал участник RaHDIt в беседе с РИА Новости.

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«Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам источника, киберспециалисты получают большие массивы данных, пишет Газета.ру. Однако сейчас хакеры не могут обнародовать всю информацию, «потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем».

Участник RaHDIt добавил, что хакеры получают данные в режиме реального времени, отмечает РЕН ТВ. По словам собеседника РИА Новости, специалистам из «Берегинь» помогают их друзья, которые продолжают служить в украинских войсках.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаХакеры
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