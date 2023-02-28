Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы полка «Азов»

Киберспециалисты разместили в общем доступе около шести тысяч файлов, в том числе списки участников боевых действий за различные периоды, личные дела военных, их послужные списки, приказы боевых расчетов. Кроме того, хакеры опубликовали информацию о нарушениях: например ушедших в самоволку.

Хакеры RaHDit намерены представить новые расследования на основании изученных данных.

Ранее хакерская группировка Killnet взломала сайт американской военной базы Рамштайн, напоминает Ura.ru. Данные о кибератаке подтвердил официальный представитель НАТО, отмечает РЕН ТВ.

