Хакеры RaHDit опубликовали кадровые документы полка «Азов»

Хакерская группировка RaHDit обнародовала данные со взломанных компьютеров кадровой службы националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в России). Информация опубликована на портале «НемеZида».

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Киберспециалисты разместили в общем доступе около шести тысяч файлов, в том числе списки участников боевых действий за различные периоды, личные дела военных, их послужные списки, приказы боевых расчетов. Кроме того, хакеры опубликовали информацию о нарушениях: например ушедших в самоволку.

Хакеры RaHDit намерены представить новые расследования на основании изученных данных.

Ранее хакерская группировка Killnet взломала сайт американской военной базы Рамштайн, напоминает Ura.ru. Данные о кибератаке подтвердил официальный представитель НАТО, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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