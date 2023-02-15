Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе Lufthansa

Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе авиакомпании Lufthansa. Об этом заявил лидер группировки KillMilk, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, паралич работы всех служб аэропорта во Франкфурте-на–Майне стал ответом на передачу Германией танков Киеву.