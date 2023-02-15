Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе Lufthansa

Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе авиакомпании Lufthansa. Об этом заявил лидер группировки KillMilk, сообщает «Газета.Ru».

По его словам, паралич работы всех служб аэропорта во Франкфурте-на–Майне стал ответом на передачу Германией танков Киеву.

СМИ: сбой в работе IТ-системы авиакомпании Lufthansa привел к массовым задержкам рейсов

«Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира», – добавил хакер.

Ранее, как сообщала НСН, Lufthansa объяснила причину задержек своих рейсов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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