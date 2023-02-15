Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе Lufthansa
15 февраля 202320:43
Группировка хакеров KillNet взяла на себя ответственность за сбой в работе авиакомпании Lufthansa. Об этом заявил лидер группировки KillMilk, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, паралич работы всех служб аэропорта во Франкфурте-на–Майне стал ответом на передачу Германией танков Киеву.
«Теперь мы знаем, как остановить работу любого аэропорта мира», – добавил хакер.
Ранее, как сообщала НСН, Lufthansa объяснила причину задержек своих рейсов.
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15 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru